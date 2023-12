Ocon kiest voor 'war mode': "Geen leven en alleen maar racen"

Het team van Alpine kende dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal bleef steken in het middenveld en ze konden geen vuist maken in de strijd met de andere teams. Esteban Ocon aast op sportieve revanche in 2024 en hij kondigt een 'war mode' aan.

Ocon kende dit jaar een wisselvallig seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij eindigde in Monaco op het podium, maar verder vielen zijn resultaten een beetje tegen. Hij reed vaak rond in de buik van het middenveld, terwijl toch op veel meer had gehoopt. Hij sloot het seizoen af met 58 WK-punten en dat was genoeg voor de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap, vlak achter zijn teamgenoot Pierre Gasly.

Ocon opent nu de aanval op zijn concurrenten. De Franse coureur wil gaan vlammen in 2024 en daar offert hij alles voor op. In gesprek met de internationale media spreekt hij zich uit: "Vanaf 2 januari tot een de eerste testweek ga ik op trainingskamp en ik ga echt niets anders doen dan trainen. Daarmee ga ik weer trainen op dezelfde manier zoals ik in 2022 deed. Geen leven, vol gas en alleen racen. Dit jaar hebben we buiten het circuit veel andere dingen gedaan. Volgend jaar wordt dat anders. Ik ga terug naar de war mode en ik mij volledig focussen op het racen."