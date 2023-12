'Hamilton laat FIA-prijs achter in Bakoe, fan neemt bokaal mee'

Vrijdagavond vond in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe het FIA-gala plaats. Tijdens de Prize Giving-ceremonie ontvingen alle wereldkampioenen hun prijs voor hun titels. Lewis Hamilton ontving zijn prijs voor zijn derde plaats in de Formule 1, maar het lijkt er op dat hij deze niet mee naar huis heeft genomen.

De FIA en Hamiltons team Mercedes stonden deze week lijnrecht tegenover elkaar. De FIA opende op dinsdag een onderzoek naar Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie Wolff. Men onderzocht mogelijke belangenverstrengeling en dat leverde ze veel kritiek op. Op donderdagavond trok de FIA het onderzoek terug, maar Mercedes reageerde woest. Ze eisen transparantie en ze overwegen juridische stappen te nemen.

Hamilton sprak zich bij het gala in Bakoe ook uit over de zaak en hij ging recht achter zijn teambaas staan. Hamilton nam wel gewoon keurig zijn prijs voor de derde plaats in de Formule 1 in ontvangst. Volgens Motorsport Magazin ging dat echter niet van harte. Het Duitse medium meldt namelijk dat Hamilton zijn prijs achterliet in Bakoe, ze delen een foto van de award in een lege zaal. Het verhaal kreeg nog een bizar staartje, want een lokale fan die aanwezig was bij het gala beweert dat hij de prijs mee naar huis heeft genomen. Hij deelt foto's van de prijs van Hamilton in zijn woonkamer.

Lewis Hamilton reportedly made a big statement last night after the FIA Prize Giving Ceremony to “express his displeasure with the FIA” by leaving his P3 trophy behind.#F1 pic.twitter.com/koZPh0wH1Q — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) ___Escaped_link_6575e36038c26___