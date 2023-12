Hamilton feliciteert Red Bull: "Ze hebben geweldig werk geleverd"

Lewis Hamilton mocht zich gisteren in Bakoe melden om zijn prijs voor de derde plaats in het wereldkampioenschap in ontvangst te nemen. De Brit toonde zich sportief en hij richtte zich in zijn dankwoord vooral richting zijn concurrenten van Red Bull Racing.

Hamilton kende dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur worstelde met zijn vorm en hij voelde zich ook niet op zijn gemak in zijn auto. Hamilton was vaak zeer kritisch op zijn eigen prestaties en zijn eigen auto, maar toch bleef hij ervoor vechten. Het resulteerde in de derde plaats in het wereldkampioenschap achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez.

Hamilton nam de prijs voor de derde plaats in ontvangst tijdens het FIA-gala in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Hij was hier sportief: "Het was voor iedereen een heel erg lang seizoen en we kijken enorm uit naar de winterbreak. We werken heel erg hard om ervoor te zorgen dat we volgend jaar enorm sterk terugkomen. Ik moet Red Bull, Max en Checo feliciteren, want ze hebben dit jaar geweldig werk geleverd. Max en zijn team hebben de lat hoger gelegd en we moeten hard werken om het gat te verkleinen. Ik weet zeker dat we dat kunnen doen."