Famin wil nog niet gaan zoeken naar nieuwe Alpine-teambaas

Het team van Alpine kende dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. Vooral bij de leiding van het team was er veel aan de hand en werden er veel mensen ontslagen. Bruno Famin fungeert sinds de zomer als interim teambaas en hij zit er niet op te wachten om een nieuwe teambaas aan te stellen.

Alpine scoorde dit jaar twee podiumplekken, maar verder zaten ze vooral vast in het middenveld. Het was tevens een onrustig seizoen omdat er veel mensen werden ontslagen. Tijdens het raceweekend in België werden teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane ontslagen door de top van Alpine. Sindsdien is Bruno Famin de interim teambaas, de ervaren Fransman was vlak daarvoor aangesteld als de vicepresident van Alpine Motorsports.

Famin zou ook opzoek moeten gaan naar een nieuwe teambaas, maar hij denkt daar zelf anders over. De Fransman legt dit uit bij Motorsport.com: "Ik ben geen groot voorstander van veranderingen doorvoeren binnen de organisatie, puur om maar wat te veranderen. Als je de organisatie kunt veranderen zoals jij dat wil, zo vaak je maar wil, omdat de mensen niet willen samenwerken, zal het nooit werken. Het gaat er dan mee om dat je een manier vindt om de mensen goed samen te laten werken, om uit iedereen het beste te halen. Ik ben tevreden met mijn positie en zolang mijn baas niet zegt dat het moet veranderen, blijf ik."