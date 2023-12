Teleurgestelde Hamilton haalt uit naar de FIA: "Echt onacceptabel"

Lewis Hamilton heeft voor het eerst gereageerd op de FIA-zaak omtrent zijn teambaas Toto Wolff en diens vrouw Susie Wolff. De Brit is vanzelfsprekend woest en hij kan zich niet vinden in de zaak. In Bakoe verdedigde hij Susie Wolff en haalde hij flink uit naar de FIA.

Dinsdagavond maakte de FIA bekend dat ze een onderzoek hadden geopend naar Toto en Susie Wolff. Naar aanleiding van een artikel in F1 Business Magazine werd er een onderzoek geopend naar mogelijke belangenverstrengeling. Aangezien Susie Wolff werkzaam is bij de F1 Academy, werd er gesuggereerd dat de Mercedes-teambaas beschikte over vertrouwelijke informatie. Er volgde een stroom van kritiek en gisteravond trok de FIA het onderzoek in.

Onacceptabel

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is vanavond aanwezig bij het FIA Gala in Bakoe. Daar reageerde Hamilton tijdens een persmoment op de rel omtrent Toto en Susie Wolff: "Het is zeer teleurstellend dat de FIA heeft geprobeerd om de integriteit van één van de meest ongelooflijke leiders die we in onze sport hebben gehad in twijfel te trekken. Zonder ze vragen hebben gesteld en zonder dat ze bewijs hadden. Dat is echt onacceptabel."

Strijd

Hamilton ziet in deze rel een nieuwe reden om verder te gaan met zijn doel om de Formule 1 inclusiever te maken. Hij haalt hard uit naar autosportfederatie FIA: "Er is een voortdurende strijd aan de gang om de diversiteit en de inclusiviteit binnen onze sport echt te verbeteren. Het lijkt er op dat bepaalde individuen binnen het bestuursorgaan van de FIA ons elke keer terug proberen te trekken als we stappen zetten. Dat moet echt gaan veranderen."