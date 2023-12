Villeneuve denkt dat Hamilton liegt over Red Bull-interesse

Lewis Hamilton verlengde eerder dit jaar zijn contract bij het team van Mercedes. De Brit zou volgens Christian Horner echter ook interesse hebben getoond in een zitje bij Red Bull Racing. Hamilton ontkende die verhalen, maar Jacques Villeneuve twijfelt nu weer aan de uitspraken van Hamilton.

Red Bull-teambaas Christian Horner maakte daags voor de Grand Prix van Abu Dhabi bekend dat mensen uit de entourage van Hamilton contact met hem hadden opgenomen. Het verhaal zorgde voor de nodige ophef en Hamilton en Mercedes ontkende de verhalen. Horner bleef echter achter zijn woorden staan, hij stelde dat hij een berichtje had ontvangen van Hamiltons vader. Helmut Marko bevestigde daarna de beweringen van Horner.

Niet iedereen gelooft in de ontkenning van Hamilton. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve gelooft er geen snars van. De Canadees is duidelijk in gesprek met PlanetF1: "Als je onder contract staat is het niet toegestaan om met andere teams te praten. Gesprekken vinden echter altijd plaats. Je komt mensen tegen in de paddock en soms kun je iemand 'gebruiken' die niet voor jou werkt. Die persoon kan dan het gesprek voeren zodat jij zelf beschermd bent. Als de buitenwereld er dingen over hoort, moet je het gewoon ontkennen. Wie kan dat namelijk controleren?"