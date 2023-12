Woedende Susie Wolff wil weten wie er achter FIA-onderzoek zat

Na een week vol opheft maakte de FIA gisteravond bekend dat ze toch geen onderzoek gaan doen naar Toto en Susie Wolff. Ze gaan ervanuit dat er geen belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden. De zaak is nog niet over, want Mercedes kan nog juridische stappen zetten. Susie Wolff is in ieder geval nog niet tevreden.

Susie Wolff is werkzaam bij de F1 Academy en ze is dus betrokken bij de FOM. Er werd gekeken of ze mogelijk vertrouwelijke informatie had doorgespeeld aan haar man Mercedes-teambaas Toto Wolff. De teams, de Formule 1 en Mercedes reageerden woedend en ze steunden Wolff, Susie Wolff en de F1 Academy. Susie Wolff heeft nu gereageerd op de beslissing van de FIA en ze is nog steeds niet blij.

Gefaalde poging

In een statement dat ze zojuist op sociale media plaatste is ze duidelijk: "Toen ik gisteravond het statement van de FIA zag was mijn eerste reactie: 'Is dit het?' Twee dagen lang is het openbaar mijn integriteit in twijfel getrokken en heeft niemand van de FIA direct met mij gesproken. Ik heb misschien wel schade geleden bij een onsuccesvolle aanval op iemand anders, of misschien was het wel een gefaalde poging om mij persoonlijk in diskrediet te brengen. Ik heb te hard gewerkt om mijn reputatie in twijfel te laten trekken in een ongegrond persbericht."

Online haat

Wolff vervolgt haar verhaal met duidelijke taal: "Als sport zijn we van ver gekomen. Ik ben extreem dankbaar voor de steun van alle Formule 1-teams. Ik heb met zoveel passionele mannen en vrouwen gewerkt binnen de Formule 1 en de FIA en ze hebben allemaal het beste voor met de sport die in ons hart zit. Maar, deze zaak heeft plaatsgevonden zonder transparantie of verantwoording. Ik heb veel online haat ontvangen over mijn werk en mijn familie. Ik sta het nu toe om geïntimideerd te worden en ik ben van plan om door te gaan om erachter te komen wie deze campagne heeft opgezet en wie de media heeft misleid. Wat deze week gebeurde was niet goed. Als sport moeten we het beter doen."