'Mercedes overweegt juridische stappen tegen FIA na Wolff-rel'

De FIA zorgde deze week voor een enorme rel in de Formule 1-wereld. Op dinsdag werd bekend dat er een onderzoek werd geopend naar Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie Wolff. Het zorgde voor enorm veel ophef en gisteren maakte de FIA bekend het onderzoek af te blazen. Mercedes neemt nu mogelijk juridische stappen.

Nadat er afgelopen weekend een artikel verscheen in F1 Business Magazine over mogelijke belangenverstrengeling van Wolff, opende de FIA op dinsdagavond een onderzoek. De Formule 1, Mercedes en Susie Wolff reageerden woedend. In het artikel werd gesteld dat een aantal teambazen zich zorgen zouden maken over vertrouwelijke FOM-informatie in handen van Wolff. Maar de overige teams ontkenden dit. In een gezamenlijk statement lieten alle teams weten dat ze er niets mee te maken hebben.

De FIA besloot gisteravond dat ze toch geen onderzoek gaan doen naar mogelijke belangenverstrengeling. Hiermee kwam een bizarre rel ten einde, maar mogelijk krijgt het toch nog een staartje. De BBC meldt namelijk dat Mercedes juridische stappen overweegt tegen de FIA vanwege de geleden reputatieschade. De Britse omroep meldt daarnaast dat er twijfel bestaat over de rol van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Het is niet duidelijk of Ben Sulayem een rol heeft gespeeld bij het onderzoek, hij ontving eerder wel kritiek op zijn acties.