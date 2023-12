Het FIA Gala: Verstappen en co melden zich in Bakoe

Vandaag komt het internationale autosportseizoen officieel ten einde. Alle wereldkampioenen verzamelen zich vandaag in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Het immers weer tijd voor de jaarlijkse FIA Prize Giving Ceremony. Vanavond laat onder meer Max Verstappen zijn gezicht zien bij dit veelbesproken gala.

Verstappen is verplicht om aanwezig te zijn bij het gala, datzelfde geldt ook voor Sergio Perez en Lewis Hamilton én alle andere wereldkampioenen van een FIA-kampioenschap. Dat betekent dus ook dat onder meer Formule E-kampioen Jake Dennis en WRC-kampioen Kalle Rovanperä aanwezig zullen zijn. Nog veel meer autosportgezichten en vanzelfsprekend ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem laten zich zien.

Het gala vindt elk jaar plaats in een andere stad. Dit jaar is de keuze dus gevallen op de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. In de afgelopen dagen vergaderde de kopstukken van de FIA al in de stad. Het gala begint om 20:00 Nederlandse tijd en zal te zien zijn via YouTube en ook via een link op deze site. De show zal aan elkaar worden gepraat door Harry Benjamin en Derin Adetosoye.

Witness the making of the breathtaking moment when the winning cars from Formula 1, WRC, WRX, Formula E, WEC and W2RC gathered in in Baku for the 2023 FIA Prize Giving.

