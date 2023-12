Horner trots: "Roem is Max niet naar het hoofd gestegen"

Max Verstappen kende dit jaar weer een sterk seizoen in de Formule 1. Hij werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij maakte enorm veel indruk op de baan. Ook naast de baan maakte hij indruk op zijn team Red Bull Racing, volgens Christian Horner is Verstappen altijd een gewone jongen gebleven.

Verstappen is momenteel de grote superster van de Formule 1. De Nederlander heeft de touwtjes stevig in handen en hij geeft zijn concurrenten nauwelijks een kans om ook voor de zege te gaan. Hij werd dit jaar slechts drie keer verslagen, zijn teamgenoot Sergio Perez wist twee keer te winnen en Ferrari-coureur Carlos Sainz mocht eenmaal het hoogste treetje van het podium betreden. Verder won Verstappen alle Grands Prix in 2023.

Volwassen

Red Bull-teambaas Christian Horner is enorm trots op de prestaties van Verstappen. De Brit merkt in de podcast van Sky Sports op dat Verstappen nog altijd zichzelf is: "Dat is het mooie van alles, hij is eigenlijk helemaal niet veranderd. Natuurlijk is hij sinds zijn debuut bij ons volwassener geworden, maar dat enthousiasme, zijn doorzettingsvermogen, zijn mentaliteit, zijn voertuigbeheersing en zijn natuurlijke talent zijn allemaal hetzelfde gebleven."

Roem

Verstappen is uitgegroeid tot één van de bekendste sporters van de wereld, maar dat betekent niet dat hij zich anders gaat gedragen. Horner is daar ontzettend trots op: "Ook de roem is hem helemaal niet naar het hoofd gestegen. Hij is gewoon nog steeds dezelfde kerel en hij is heel erg populair in de garage. Hij zegt wat hij van dingen vindt en hij probeert geen stereotype te worden en daar kun je alleen maar respect voor hebben."