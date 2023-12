Groot compliment voor Verstappen: "Hij is de beste coureur ooit"

Max Verstappen maakte dit jaar veel indruk in de Formule 1. Hij won zijn derde wereldtitel op rij en hij speelde met zijn concurrenten. Verstappen won een recordaantal Grands Prix en hij krijgt veel complimenten. Gerhard Berger is nu van mening dat Verstappen echt de beste coureur allertijden is.

Verstappen won dit jaar een recordaantal van negentien Grands Prix. Hij verbrak hiermee zijn eigen record dat hij vorig jaar had neergezet. Verstappen was dit jaar sterker dan ooit en hij verbrak vrijwel elk weekend wel een opvallend en soms stokoud record. Verstappen staat hierdoor nu op de derde plaats in het all time-klassement qua zeges. Zijn Red Bull-bolide was zeer betrouwbaar, maar Verstappen zelf was ook in vorm.

Simulator

De Oostenrijkse oud-coureur Gerhard Berger stelt dat Verstappen nu echt bij de allerbeste coureurs uit de geschiedenis van de sport hoort. In gesprek met Kronen Zeitung is Berger lyrisch: "Max is een coureur die altijd 120 procent geeft. Senna en Schumacher deden dat ook en Hamilton doet dat tegenwoordig ook. Ik weet zeker dat Verstappen op dit moment alweer in de simulator zit of aan het rijden is met zijn eigen racewagens."

Beste ooit

Verstappen lijkt soms met niets anders bezig te zijn dan racen. Berger is daarvan enorm onder de indruk en hij is het eens met de stelling dat Verstappen de meest toegewijde coureur is uit de geschiedenis van de sport: "Zeker weten. Met elke vezel in zijn lijf leeft hij gewoon voor deze sport, voor de Formule 1. Dit is gewoon zijn passie. Voor mij is hij dan ook de beste autocoureur allertijden."