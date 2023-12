Verstappen blijft normaal doen: "Iedereen gaat naar dezelfde wc"

Max Verstappen kende dit jaar een ongekend goed seizoen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur speelde met zijn concurrentie en hij werd met overmacht voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Verstappen gaat zich niet anders gedragen, hij voelt ze niet beter dan andere mensen.

Verstappen beleefde dit jaar één van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij won negentien Grands Prix, finishte elke race in de punten, reed elke raceronde, stond slechts één keer niet op het podium en hij had een enorme voorsprong op al zijn concurrenten. Verstappen heeft nu drie wereldtitels op zak, maar sommige kenners denken dat hij de zeven titels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher kan bijhalen.

Verstappen blijft met beide benen op de grond staan en hij wil zich niet anders gaan gedragen. De Nederlander is duidelijk in een interview met Viaplay: "Je moet het simpel benaderen, iedereen doet op dezelfde manier zijn behoefte of gaat naar dezelfde wc. Eentje kan iets beter voetballen, eentje kan iets beter racen en een ander kan weer goed hardlopen. Iedereen is goed in zijn eigen sport, maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen en ik vind het ook fijn om met mijn familie en vrienden ergens uit eten te gaan of een beetje gek te doen. Uiteindelijk is je leven buiten de sport redelijk normaal."