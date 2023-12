Hamilton geeft toe: "Enorm veel vertraging voor F1-film"

Lewis Hamilton hield zich dit jaar niet alleen maar bezig met racen. De Mercedes-coureur is immers ook betrokken bij het ambitieuze filmproject over de Formule 1. Hamilton geeft nu echter toe dat er wat problemen zijn en dat de première van de film nog wel eventjes op zich laat wachten.

In Silverstone was er voor het eerst een elfde team aanwezig in de pitlane. Het gaat hier niet op een echt team, maar om het fictieve APX GP. Het is het team waar de Formule 1-film omdraait. Men pakt het project serieus aan, er was een compleet eigen pitbox en er waren zelfs omgebouwde Formule 2-wagens aanwezig. Hoofdrolspelers Brad Pit en Damson Idris reden daar zelf mee over het circuit. Tevens stonden ze op de grid naast de echte coureurs.

Ook in onder meer Hongarije en Italië werden er opnames gemaakt voor de film. Maar, Hollywood-ster Pitt en zijn collega Idris ontbraken. Door de acteursstaking in Hollywood waren ze geruime tijd afwezig en de opnames liepen daarvoor flinke vertraging op. Tevens kunnen de beelden die zijn geschoten door sponsorcontracten waarschijnlijk niet worden gebruikt. Hamilton is betrokken bij het project en hij is eerlijk in gesprek met RaceFans: "Waarschijnlijk komt de film begin 2025 uit. Ik denk dat dit reëel is gezien de post-productie die ze moeten uitvoeren. Er is dus enorm veel vertraging."