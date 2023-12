Verstappen niet blij met torenhoog superlicentiebedrag

Max Verstappen kende dit jaar een extreem sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won bijna alle races en hij pakte een recordaantal punten. Dit heeft echter ook een nadeel, want Verstappen moet een enorm bedrag gaan betalen voor zijn superlicentie. Hij vindt dat hier verandering in moet komen.

Verstappen scoorde dit jaar een enorm aantal van 575 WK-punten. De Nederlandse coureur brak daarmee weer een record, maar hij zal ook diep in de buidel moeten tasten. Alle coureurs moeten namelijk betalen voor hun superlicentie. Het basisbedrag ligt hiervoor op ongeveer 10.400 euro en per gescoord WK-punt komt daar een bedrag van 2100 euro bij. Verstappen moet dus ongeveer 1,2 miljoen euro gaan betalen om mee te mogen doen aan de Formule 1.

Miljoen

Het is een enorm hoog gedrag en men vraagt zich af waar dit goed voor is. Ook Verstappen snapt er helemaal niets van en hij is van mening dat er naar deze regels moet worden gekeken. De bedragen liggen namelijk wel heel erg hoog. In gesprek met Viaplay bevestigt hij de hoogte van het bedrag: "Dat betaalt het team gelukkig! Afgelopen jaar was het bijna een miljoen, maar daar gaan we nu dus overheen."

Normale verhouding

Verstappen vindt dan ook dat er moet worden gekeken naar de regelgeving omtrent de superlicenties. Hij geeft echter wel toe dat het nooit de verwachting was dat een coureur zoveel punten zou scoren: "Ik denk wel dat er een beetje een normale verhouding in moet komen. Maar weet je, dat soort dingen worden opgeschreven en ik denk dat niemand had verwacht dat er uiteindelijk zoveel punten zouden worden gescoord."