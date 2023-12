Teams ontkennen massaal betrokkenheid bij Wolff-onderzoek

Het FIA-onderzoek naar Toto en Susie Wolff heeft een nieuwe, onverwachte bocht genomen. Deze avond hebben alle overige negen teams een vrijwel identiek statement gedeeld waarin ze ontkennen betrokken te zijn bij de zaak van de FIA. Dit gebeurde naar aanleiding van berichten over mogelijke klagende teams.

De FIA maakte gisteravond bekend dat ze een onderzoek hebben geopend naar mogelijke belangenverstrengeling van Toto Wolff. Aangezien zijn vrouw Susie Wolff een belangrijke functie vervult binnen de F1 Academy, vreest men dat er informatie wordt uitgewisseld. Het tijdschrift F1 Business Magazine slingerde het gerucht afgelopen weekend de wereld in en de FIA nam dat dus zeer serieus.

Vanavond nam het verhaal een opmerkelijke wending. Nadat er in de media berichten verschenen over teambazen die mogelijk hebben geklaagd over Wolff bij de FIA, komen alle teams met een statement naar buiten. Vrijwel alle statements zijn hetzelfde. In de statements ontkennen de teams dat ze een klachten hebben ingediend bij de FIA. Daarnaast spreken alle teams hun steun uit aan de F1 Academy.

Het lijkt dus op een soort steunbetuiging aan Mercedes-teambaas Wolff. Haas, Williams en Aston Martin deelden als eerste het statement en daarna volgden de rest. Ook Mercedes-concurrenten Red Bull Racing en Ferrari deelden het statement.