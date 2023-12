Marko zag niets in Hamilton-verhaal: "Teveel spanning"

Christian Horner zorgde vlak voor de start van het raceweekend in Abu Dhabi voor een relletje. Hij stelde namelijk dat de entourage van Lewis Hamilton contact had gezocht over een mogelijk Red Bull-stoeltje. Hamilton ontkende, maar was er wel contact en was een contract eigenlijk onmogelijk.

Het was anderhalve week geleden het gesprek van de dag in Abu Dhabi. Horner meldde bij de Daily Mail dat de mensen van Hamilton contact hadden gezocht over een mogelijk zitje bij de Oostenrijkse renstal. Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkenden de zaak en Horner liet weten dat hij contact had gehad met de vader van Hamilton. De Britse Red Bull-teambaas bleef dus wel achter zijn beweringen staan.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder al dat een deal met Hamilton onmogelijk was. De Oostenrijker legt de zaak nog een keertje uit bij Motorsport.com: "Christian informeerde mij en hij liet mij het berichtje zien dat hij had ontvangen. Ik zei tegen Hamilton en Max dat dit niet zou werken. Er was teveel actie en ik 2021 was er ook teveel spanning. Aan de andere kant, we kunnen het ons niet veroorloven om twee van de duurste coureurs in één team te hebben rijden. Dat gaat nooit gebeuren. Ik zei ook tegen Christian dat dat niet mogelijk is."