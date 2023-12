Horner looft Perez: "Zijn toekomst hangt van hem zelf af"

Sergio Perez had het dit jaar zwaar naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaan kon zijn teamgenoot amper bijhouden en hij verkeerde ook geruime tijd in een vormcrisis. Zijn teambaas Christian Horner neemt het voor hem op en hij stelt dat de toekomst aan Perez zelf ligt.

Perez hoopte dit jaar te kunnen vechten om de wereldtitel. De enige coureur die hij daarvoor moest verslaan was Verstappen, maar de Nederlander was oppermachtig. Perez won nog wel in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar Verstappen was verder simpelweg te sterk. Terwijl de Mexicaan worstelde met zijn vorm, won Verstappen race na race. Perez stond onder druk, maar hij werd toch tweede in het wereldkampioenschap.

Gekkenwerk

Red Bull-teambaas Christian Horner neemt Perez helemaal niets kwalijk. De Brit steunt zijn coureur en in gesprek met RACER is hij opvallend lovend: "Checo heeft de lastigste baan in de hele paddock. Het is echt ongelooflijk moeilijk om het op te nemen tegen een talenvolle coureur zoals Max. Eigenlijk is het gewoon gekkenwerk en je moet van staal zijn om daar mee om te kunnen gaan."

Toekomst

Horner stelt dat Perez altijd weer opstond na mindere resultaten. Hij omschrijft het seizoen als 'het beste jaar ooit' voor Perez. Wel heeft hij een duidelijke boodschap voor de Mexicaan: "Het is meer aan Checo om zijn stoeltje te behouden, dan dat wij kijken naar andere opties. Er is een goede dynamiek tussen onze coureurs en die is er altijd al geweest. Kijk maar naar de Grand Prix van Abu Dhabi van twee jaar geleden. We moeten zien hoe 2024 uitpakt."