Horner lacht om bizarre Marko-geruchten: "Hoort erbij in de paddock"

Red Bull Racing was afgelopen jaar heer en meester in de Formule 1. Dat betekende echter niet dat alles vlekkeloos verliep. Een gerucht over een tweestrijd binnen het team domineerde wekenlang het nieuws. Christian Horner kijkt er met een lach op terug en hij stelt dat dit bij het paddockleven hoort.

Het Zuid-Amerikaanse medium O Globo zorgde dit jaar voor een aardige hoeveelheid ophef. Het medium stelde dat er een tweestrijd gaande was binnen het team van Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko zouden lijnrecht tegenover elkaar staan. Beide heren ontkenden de zaak stellig en ze stelden dat er helemaal niets aan de hand was binnen het team.

Humor

Red Bull-teambaas Christian Horner kan er met een lach op terugkijken. Hij is van mening dat dit het beste medicijn is tegen dit soort geruchten. Bij PlanetF1 sprak hij zich hierover uit: "Je moet de humor ervan inzien omdat het zo ver van de werkelijkheid afligt. In deze wereld waarin we leven is het jammer genoeg zo dat als iemand iets schrijft op een een obscure Braziliaanse website en het daarna naar vier verschillende talen wordt vertaald, het verhaal zijn eigen vlucht neemt. Vaak klopt er helemaal niets van deze verhalen."

Normale gang van zaken

Horner benadrukt nogmaals dat zijn band met Helmut Marko juist heel erg goed is. Hij snapt wel waarom dit soort verhalen het daglicht zien: "Het probleem is waarschijnlijk dat er voor jullie niet zoveel is om over te schrijven. Waarschijnlijk proberen onze concurrenten de geruchtmolen in gang te brengen met iets wat het team zou kunnen destabiliseren. Dat is een normale gang van zaken in de paddock."