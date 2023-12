Norris verwacht snel eerste zege te pakken

Lando Norris kende dit jaar een sterk seizoen in de Formule 1. Na een lastige seizoenstart ging het steeds beter met zijn team McLaren. Norris heeft nog steeds geen race gewonnen, maar hij gaat er stiekem vanuit dat hij volgend jaar als winnaar over de streep kan komen.

Norris leek af te stevenen op een rampzalig seizoen in de koningsklasse van de autosport. De McLaren presteerde zeer slecht, maar het team introduceerde al snel een verregaand updatepakket. De nieuwe onderdelen werkten en McLaren groeide uit tot de eerste uitdager van koploper Red Bull Racing. Norris wist geen race te winnen, maar hij vocht zich wel regelmatig naar het podium. Zijn teamgenoot Oscar Piastri wist in Qatar zelfs de sprintrace te winnen.

Dichtbij

Norris droomt zelf van zijn eerste zege op het hoogste podium. De Brit blijft gefocust en hij wil er alles aan gaan doen om zijn doel te bereiken. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports laat hij weten dat hij zeker weet dat hij zijn eerste zege in dienst van McLaren gaat pakken: "Ja, honderd procent. Het gaat volgend jaar gebeuren en dan rijd ik nog voor het team van McLaren. Ik heb het gevoel dat we dichtbij zijn."

Kleine beetjes

Norris weet wel dat alle puzzelstukjes op hun plaats moeten vallen. De Britse coureur weet dat onder meer het racetempo en het bandenmanagement beter moeten: "Er zijn momenten dat als alles goed gaat, dat we er dan kunnen staan. Maar, het zijn die laatste kleine beetjes die we van de auto nodig hebben, dingen die we dit jaar niet konden aanpakken. Ik heb echter het gevoel dat we in de winter wat meer kunnen aanpakken op weg naar 2024."