'Sainz in verband gebracht met Red Bull-stoeltje Perez'

Het is nog niet duidelijk wie in 2025 de teamgenoot van Max Verstappen is bij het team van Red Bull Racing. Sergio Perez hoopt op een nieuw contract, maar dat is nog allerminst zeker. Er worden meerdere namen genoemd en nu wordt ook Carlos Sainz in verband gebracht met de Oostenrijkse renstal.

Sainz beschikt bij Ferrari over een contract dat eind 2024 afloopt. De Spanjaard aast op contractverlenging en volgens de geruchten zet hij in op een tweejarige deal. De Italiaanse media meldde echter dat Ferrari hier niet aan wil voldoen en dat ze hem een voorstel hebben gedaan voor een éénjarige deal. Ook zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc heeft een aanbieding gekregen voor vijf jaar inclusief een megasalaris.

Sainz lijkt door te willen gaan bij Ferrari, maar volgens La Gazzetta dello Sport liggen er kapers op de kust. De Italiaanse sportkrant meldt dat hij bijvoorbeeld terug zou kunnen keren in de Red Bull-familie. Aangezien Perez beschikt over een contract dat eind volgend jaar afloopt, kan Sainz hem dus vervangen. Of dat echt gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Het Italiaanse medium meldt dat Sainz' oude werkgever McLaren misschien ook een mogelijkheid is. Ook een mogelijke overstap naar Audi Sauber zou een mogelijkheid kunnen zijn.