Strijdbare Perez weigerde te stoppen: "Zo ben ik niet"

Sergio Perez bleef dit seizoen ver achter op zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan won slechts twee races terwijl Verstappen er negentien keer met de zege vandoor ging. Perez had het moeilijk, maar hij dacht er niet aan om zijn helm aan de wilgen te hangen.

Perez worstelde geruime tijd met zijn vorm tijdens het seizoen. Na zijn zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan leek hij een serieuze titelkandidaat te zijn, maar na zijn crash in de kwalificatie in Monaco ging het bergafwaarts. Hij kende een reeks slechte kwalificaties en zijn achterstand op Verstappen werd elke race groter. Uiteindelijk werd Verstappen al in de sprintrace in Qatar kampioen omdat Perez van de baan schoot.

Perez nam daarna maatregelen door samen met zijn team naar een oplossing te zoeken. Hij dacht echter niet aan stoppen en hij laat aan Motorsport.com weten waarom hij dat niet deed: "Dat zou natuurlijk de makkelijkste weg zijn geweest, want het was soms heel zwaar. Ik ben niet iemand die in deze fase zijn loopbaan opgeeft en bereid is om op deze manier te stoppen. Ik ben mij bewust van de verantwoordelijkheid die ik heb en ik ben niet iemand die mensen om mij heen de schuld geeft van die resultaten. Uiteindelijk nam ik de verantwoordelijkheid op mij en wist ik het tij te keren."