Verstappen blijft teamgenoten vernederen: "Wel altijd mijn doel"

Max Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Verstappen verpulverde wel vaker zijn teamgenoten en hij geeft toe dat dit wel een beetje zijn doel is.

Verstappen wist dit jaar negentien Grands Prix te winnen, zijn teamgenoot Perez kwam niet verder dan twee zeges. Terwijl Verstappen record na record brak, zocht Perez naar zijn vorm. Het gat werd met de race groter en het was zeker niet de eerste keer dat Verstappen zijn teamgenoot naar huis reed. In het nabije verleden verloren Pierre Gasly en Alexander Albon hierdoor hun stoeltje bij Red Bull.

Verstappen is de onbetwiste kopman bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander wordt dan ook gezien als de coureur die voor zijn teamgenoten onverslaanbaar is. In gesprek met De Telegraaf geeft hij toe dat dit de bedoeling is: "Dat is wel altijd mijn doel. Je moet de beste willen zijn in je team. Er kan best een keer een moment komen dat er iemand naast mij komt die het mij wat moeilijker maakt, maar daar ben ik nu verder niet mee bezig. Soms wordt er weleens gezegd dat je als coureur de druk van een teamgenoot nodig hebt. Maar dat heb ik niet nodig om te presteren."