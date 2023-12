Alpine trekt Italiaans talent aan

Vrijwel alle teams beschikken vandaag de dag over een opleidingsploeg. Ze hebben meerdere jonge coureurs onder contract staan en het team van Alpine heeft nu een nieuwe naam toegevoegd aan hun Academy. De jonge Italiaan Nicola Lacorte is sinds vandaag lid van de Alpine Academy.

Lacorte reed dit jaar in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap en in de Formule 4 in de Verenigde Arabische Emraten. In Italië reed hij voor het oog aangeschreven team van Prema en daar wist hij zijn eerste race te winnen op het circuit van Imola. Hij eindigde meerdere keren op het podium en hij werd negende in het algemeen kampioenschap. De rookie maakte genoeg indruk om door Alpine te worden aangetrokken. Ook onder meer Gabriele Mini, Victor Martins, Nikola Tsolov en Abbi Pulling zijn onderdeel van de Alpine Academy.