Vasseur wil Verstappen onder druk zetten: "Dan gaat hij fouten maken"

Max Verstappen werd dit jaar met speels gemak wereldkampioen in de Formule 1. Hij reed simpel weg bij zijn concurrenten en niemand kon hem echt uitdagen. Frédéric Vasseur wil dat zijn coureurs volgend seizoen de druk gaan opvoeren zodat Verstappen foutjes kan gaan maken.

Verstappen wist in 2023 slechts drie Grands Prix niet te winnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez en in Singapore kon hij niet meevechten om de zege. In de Aziatische stadsstaat ging de winst naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard werd daarmee de enige coureur die Red Bull wist te verslaan in een Grand Prix in 2023.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur hoopt dat dit in de nabije toekomst vaker gaat gebeuren. De Fransman laat aan Motorsport.com weten dat hij Verstappen onder druk wil gaan zetten: "Niemand kon hem dit seizoen onder druk zetten. Dat lukte ons alleen tijdens de laatste twee races en in Singapore. Toen begon hij wat foutjes te maken, of misschien maakte Red Bull die met de set-up. We waren dit jaar grotendeels te ver weg om hem onder druk te zetten. Het enige probleem is, dat als wij hem onder druk gaan zetten, dat hij meer fouten gaat maken."