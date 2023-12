Wolff vindt Hamilton de beste ondanks slechte weekenden

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet het zeker: zijn stercoureur Lewis Hamilton blijft de allerbeste ondanks mindere dagen, zoals in Abu Dhabi of de onnodige crash in Qatar. ''Ik denk dat dat niets afdoet aan het feit dat hij de beste coureur ter wereld is, en als we hem een ​​auto kunnen geven, dan zal hij vechten voor een wereldkampioenschap. Ik twijfel niet'', zei de Oostenrijker tegen de internationale media.

Volgens Wolff is het volstrekt logisch dat Hamilton mindere wedstrijden op het asfalt legt met een grillige bolide. ''Het is duidelijk dat als je een Formule 1-auto hebt zoals wij die nu hebben, je je er nooit op je gemak mee voelt en dat je goede en slechte weekenden hebt. Maar op het einde, elke keer als we zagen dat Lewis iemand voor zich had, en het ging om het winnen van de race, dan kwam de echte Lewis tot leven. Ik denk dat we hem gewoon een goede auto moeten geven'', concludeerde Wolff.

Hamilton erkende eerder al de problematiek aan de W14. Ik zou niet zeggen dat ik opgelucht ben, maar ik ben zeker blij dat het bijna voorbij is. De auto is gewoon inconsistenter dan ooit tevoren. Het is gewoon op en neer gaan in een gebogen bocht vanaf het moment dat je op de rem trapt, het moment dat je draait en het moment dat je de top raakt. Het is enorm uit balans en het is heel moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. De banden waren prima. Het was gewoon de auto", zei de zevenvoudig wereldkampioen in Abu Dhabi.