Alonso wil alleen nog Le Mans rijden met Verstappen

Op de bucket list van Max Verstappen staat de 24 uur van Le Mans rood omcirkeld. De drievoudig kampioen schemerde al vaker door om mee te doen aan de wereldberoemde langeafstandsrace na zijn F1-carrière.

Tijdens de Honda Thanks Day werd Verstappen opnieuw gevraagd naar zijn mogelijke Le Mans avontuurtjes en deed een opvallende uitspraak over potentiële teamgenoten. "Ik heb er met Alonso over gesproken, hij zei dat hij het alleen graag met mij wilde doen."

Of dat er ooit gaat komen, is de vraag. De Red Bull-coureur was vrij analytisch of een Verstappen-Alonso combinatie realistisch is. "Maar ik ben een behoorlijk zware coureur, dus ik moet een lichtere teamgenoot vinden. Ik moet even kijken."

Alonso heeft in het verleden al tweemaal de bekendste 24-uurs verreden, als onderdeel van zijn jacht naar de Triple Crown (winst Grand Prix Monaco, Le Mans en Indianapolis 500). In Frankrijk op Circuit de la Sarthe won de Spanjaard tweemaal met Toyota Gazoo in 2019 en 2020.

Verstappen zelf heeft alleen virtueel aan de 24-uursrace deelgenomen op verschillende simulatorplatforms, zoals iRacing en rFactor. Het contract van de Nederlander bij Red Bull loopt tot minimaal 2028 en het is afwachten of Verstappen doorgaat in Formule 1 of een zijstap gaat maken.