Marko steunt Perez: "Pech dat zijn teamgenoot het talent van de eeuw is"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar één van de succesvolste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Oostenrijkse renstal brak record na record en Max Verstappen schreef geschiedenis. Helmut Marko stelt dan ook dat de dominantie vooral werd veroorzaakt door Verstappen.

Red Bull wist dit jaar slechts één Grand Prix niet te winnen. Verder kwam er in alle andere Grands Prix een coureur in dienst van Red Bull Racing als winnaar over de streep. Verstappen was meestal de gelukkige terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez alleen wist te winnen in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië. Perez kreeg veel kritiek, mede omdat hij Verstappen op geen enkele manier echt kon bijhouden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is zeer trots op hoe het afgelopen seizoen is verlopen. De Oostenrijker wijst vooral naar de grote successen van Verstappen. In gesprek met OE24 is hij daar nogal duidelijk over: "We hadden een goede auto en een enorm gemotiveerd team. Maar het cruciale punt in onze dominantie, en steeds meer mensen beginnen dat te begrijpen, is de Max Verstappen-factor. Mensen praten soms negatief over Sergio Perez, maar hij is wel een topcoureur. Hij heeft gewoon veel pech met het feit dat zijn teamgenoot het grootste talent van de eeuw is."