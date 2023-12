Steun voor Perez: "Checo is niet dezelfde coureur als Max"

De onderlinge verschillen tussen Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez waren dit seizoen zeer groot. Perez kon Verstappen niet bijhouden en dat zorgde voor veel teleurstelling. Zelfs zijn voormalig strateeg stelt dat Perez niet dezelfde coureur is als Verstappen.

Max Verstappen werd dit jaar met twee vingers in zijn neus wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander pakte zijn derde wereldtitel op rij en hij vernederde zijn concurrenten. Hij verbrak een enorm aantal records en hij wist slechts drie keer niet te winnen. Twee van die races werden gewonnen door Perez, maar beide zeges vonden plaats op een stratencircuit in een vroege fase van het seizoen.

Samenwerking

Bernadette Collins genoot van het afgelopen seizoen. De Britse was jarenlang de hoofdstrateeg bij het team wat nu Aston Martin heet. Ze werkte daar samen met Perez en in de Beyond the Grid-podcast bespreekt ze de Mexicaan: "Ik denk dat zijn reputatie dit jaar een flinke deuk heeft opgelopen. Aan het begin van het jaar was hij heel sterk en ik was verrast over hoe sterk hij tegen Max was. Ik heb zeker een zwak voor Checo, want hij was jarenlang de coureur die punten voor ons scoorde. Het was erg makkelijk om met hem te werken als het aankwam op het doornemen van de analyses achteraf."

Anders

Ook Collins moet echter toegeven dat het onderlinge verschil met Verstappen wel heel erg groot was. Ze stelt dan ook dat er een groot verschil is: "Checo is niet dezelfde coureur als Max. Max is een veel sterkere coureur. Perez is strategisch waarschijnlijk ook niet zo sterk als Sebastian Vettel was, want hij was heel erg sterk met de strategie. Hij is alleen wel erg goed met bandenmanagement en hij werkte heel erg goed samen met zijn engineer om de kwalificaties te verbeteren."