Wolff vreest niet voor afname van populariteit door Red Bull-dominantie

Het afgelopen Formule 1-seizoen was niet bepaald heel spannend. Max Verstappen werd met twee vingers in zijn neus wereldkampioen en hij bezorgde zijn team Red Bull Racing de constructeurstitel. Toto Wolf denkt niet dat deze dominantie voor dalende kijkcijfers gaan zorgen.

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds iets populairder geworden. Er zijn veel nieuwe fans bijgekomen, maar dat kwam mede door Netflix en de spannende titelstrijd in 2021. De dominantie van Verstappen zorgden voor veel nieuwe records, maar de nieuwe fans vonden het wat minder leuk. De spanning was immers weg en sommigen vrezen dat daardoor de aandacht voor de sport zal verkleinen.

Cijfers

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich daar niet zoveel zorgen over. De Oostenrijker complimenteert Verstappen en hij grapt in gesprek met Motorsport.com over de mindere resultaten van Ferrari: "De cijfers die wij zien zijn heel erg sterk. We groeien op sociale media en we zien dat de raceweekenden uitverkocht zijn. Ik weet niet hoe de cijfers voor de Italiaanse TV er uitzien! Maar, het draait allemaal om het spektakel. Als het spektakel niet goed is, dan zullen onze fans ons minder volgen."

Meritocratie

Wolff is van mening dat een dominant team niet per se slecht is voor de sport. De Oostenrijker wijst in zijn betoog nogmaals naar het spektakel: "Zoals ik altijd zeg: ik geniet van de oprechtheid. Het spektakel volgt altijd ná de sport en onze sport is een meritocratie. Wie het beste werk levert wint. Als iemand het beter doet dan de rest, dan winnen ze negentien races. Zoiets kun je gewoon niet tegenhouden. Het is aan ons, aan Ferrari en aan de andere teams om beter werk te leveren in de strijd met Red Bull. Daar kunnen we niets aan veranderen."