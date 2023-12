Leclerc wint laatste inhaalprijs van 2023

De Formule 1 reikte dit jaar elke maand een prijs uit voor de mooiste inhaalactie. Deze nieuwe prijs was een populariteitsprijs, want de fans kregen de kans om te stemmen op hun favoriete inhaalactie van het jaar. Charles Leclerc heeft de laatst inhaalprijs van het jaar ontvangen.

De Monegaskische Ferrari-coureur heeft de 'Overtake of the Month Award' gewonnen voor zijn succesvolle inhaalactie in de laatste ronde in Las Vegas. Leclerc snoepte hier Sergio Perez de tweede plaats af door hem in de laatste bocht na de Strip in te halen. Het was een spectaculaire move en de fans belonen dat nu dus met deze prijs.