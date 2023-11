Trainer neemt afscheid van Verstappen met emotioneel bericht

Eerder deze week werd bekend dat Max Verstappen afscheid neemt van zijn trainer Bradley Scanes. De twee werkten in de afgelopen jaren intensief samen, maar dat komt nu dus ten einde. Scanes is trots op de samenwerking en hij bedankt Verstappen in een emotioneel bericht.

Scanes en Verstappen werkten in de afgelopen vier jaar samen. De trainer was dus betrokken bij de drie wereldtitels van Verstappen. Op sociale media bedankt Scanes de Red Bull-coureur met een emotioneel bericht: "Ik ga je missen maat. We hebben gepusht, we hebben lol gehad en we hebben gewonnen. Ik heb misschien her en der een paar procent bijgedragen, maar jij vriend, jij bleef je gedragen zoals je bent. Dit is slechts een onderdeel van jou magische verhaal, bedankt dat je onderdeel wilde zijn van mijn verhaal."

De band tussen Verstappen en Scanes was zeer goed, zo blijkt ook weer uit het bericht van de trainer. Verstappen heeft voor het komende jaar alweer een nieuwe trainer gevonden. Hij zal namelijk gaan samenwerken met Rupert Manwaring, hij was tot dit jaar verbonden aan Ferrari-coureur Carlos Sainz.