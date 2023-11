Hamilton onder de indruk: "Max was gewoon aan het chillen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in 2021 een iconisch titelduel uit. Dit jaar was alles anders, want Verstappen werd met twee vingers in zijn neus wereldkampioen. Hamilton vocht op hetzelfde moment met zijn vorm. De Brit baalt van zijn achterstand en hij stelt dat Verstappen gewoon zat te 'chillen'.

Verstappen was dit jaar een klasse apart. De Nederlander won slechts drie Grands Prix niet en hij verbrak een grote hoeveelheid records. Al in Qatar prolongeerde hij zijn wereldtitel en in Japan bezorgde hij zijn team Red Bull Racing de constructeurstitel. Hij vernederde zijn concurrenten en Hamilton baalde daarvan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wilde graag om de zeges vechten, maar zijn Mercedes-bolide was te langzaam.

Hamilton zag dat Verstappen zich nergens zorgen over hoefde te maken. De Brit is van mening dat Verstappen aan het relaxen was. Hij legt het uit bij de BBC: "Je kan de rondetijden en de data van Max doorspitten en dan zie je dat Max gewoon aan het chillen was vooraan. Ik denk dat hij op geen enkel moment een druppeltje zweet op zijn voorhoofd had staan. Zelfs toen wij dichterbij kwamen in Austin, denk ik niet dat hij begon te zweten. Hij was ten allen tijde in controle in zijn auto."