Marko verwacht nieuwe Red Bull-dominantie in 2024

Het team van Red Bull Racing was afgelopen jaar extreem dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal was veel sneller dan de concurrentie en Max Verstappen prolongeerde al vroeg zijn wereldtitel. Helmut Marko denkt dat Red Bull in 2024 weer snel zal zijn.

Red Bull heeft dit jaar bijna alle Grands Prix gewonnen. Alleen in Singapore werden ze verslagen door Ferrari-coureur Carlos Sainz. Op het teleurstellende weekend in de Aziatische stadstaat na wist Red Bull op alle circuits weg te rijden bij de concurrentie. Het werd het dominantste seizoen uit de geschiedenis van de Formule 1 en Verstappen verbrak het record voor de meeste zeges in één jaar.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat de dominantie werd veroorzaakt door de stabiele performance van het team. Vrijwel elk weekend streden ze mee om de kopposities, iets wat de andere topteams niet voor elkaar gekregen. In gesprek met Kleine Zeitung stelt Marko dat Verstappen het weer makkelijk kan krijgen in 2024: "Het wordt zeker iets spannender. Maar, als niemand het voor elkaar krijgt om ons elk weekend uit te dagen, dan denk ik dat wij een goede kans hebben. We hebben ook Max op topniveau tot onze beschikking. Dat is gewoon bijna eng!"