Rondes aan kop: Niemand komt in de buurt van Verstappen

Max Verstappen bereikte dit jaar de mijlpaal van duizend geleide racerondjes in één seizoen. De Nederlander is de eerste coureur die dit aantal wist te bereiken. Wie kijkt naar de cijfers van dit jaar ziet dat het verschil tussen Verstappen en de andere coureurs reusachtig is.

Verstappen heeft dit seizoen in totaal 1003 rondjes aan de leiding gereden. Hij heeft in totaal 75,70 procent van alle raceronden in 2023 aan kop gereden. Dat betekent dat er voor de andere coureurs slechts een handjevol rondes zijn overgebleven. In totaal hebben er dit jaar tien coureurs minimaal één ronde aan de leiding van een race gereden, slechts drie van hen wisten dit jaar een race te winnen.

Verschillen

Verstappen voert het klassement dus aan met 1003 rondes aan kop. De andere twee racewinnaars maken de top drie compleet. Verstappens teamgenoot Sergio Perez heeft dit jaar 146 rondes aan de leiding gereden en Ferrari-coureur Carlos Sainz komt tot 77 rondes in de leidende positie. Charles Leclerc wist dit jaar geen race te winnen, maar hij heeft wel 41 rondjes aan kop gereden. Ook Lando Norris komt met 31 rondes aan kop best ver.

Dubbele cijfers

Van de overige vijf coureurs heeft alleen Lewis Hamilton de dubbele cijfers bereikt. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft in heel 2023 13 rondes aan kop gereden. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell kwam niet verder dan 6 rondjes aan kop en Yuki Tsunoda reed in Abu Dhabi 5 rondes aan kop. Fernando Alonso kende een goed jaar, maar hij reed slechts 3 rondes in leidende positie. Debutant Oscar Piastri heeft in zijn eerste jaar één racerondje aan de leiding gereden.