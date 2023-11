Perez tevreden met nuttige testdag: "Wel een pain in the ass"

Sergio Perez kwam gisteren in actie tijdens de post season test op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De Mexicaanse coureur kende een productieve dag, maar hij moest wel toegeven dat het zwaar was. Toch is hij van mening dat zo'n test heel erg nuttig is.

Perez nam gisteren de honneurs waar namens Red Bull in de bandentest. Voor de Oostenrijkse renstal werd de rookietest afgewerkt door Formule E-kampioen Jake Dennis. Perez sloot de lange dag op het circuit van Yas Marina af op de vierde tijd. Hij reed in totaal 117 rondjes en daarmee was hij één van de productiefste coureurs van de dag. Het draaide dan ook vooral om met maken van meters.

Na afloop van de testdag in Abu Dhabi keek Perez terug op zijn laatste dag op het circuit van het jaar. De Mexicaan sprak zich nog even uit bij de internationale media: "Het is altijd een pain in the ass om dit te moeten doen, maar we leren er veel van en het is dus nuttig. Zo'n test is heel belangrijk. Het is natuurlijk een dominant jaar geweest voor Red Bull, maar voor mij was het een zwaar jaar. Hopelijk hebben we volgend jaar weer een geweldige auto met voor mij een betere balans. Het is daarnaast handig om de winter in te gaan met goede informatie."