Wolff ziet oorzaak van groot verschil tussen Verstappen en Perez

Max Verstappen werd dit jaar met speels gemak wereldkampioen in de Formule 1. Hij had een reusachtige voorsprong op zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Volgens Mercedes-teambaas waren de onderlinge verschillen dit jaar bij veel teams heel groot, maar was dit vooral het geval bij Red Bull.

Verstappen werd dit jaar wereldkampioen met 575 WK-punten, zijn teamgenoot Sergio Perez werd tweede met een puntentotaal van 285 punten. Het is een enorm gat en dat zorgde voor veel opgetrokken wenkbrauwen. Perez wilde begin dit jaar namelijk met Verstappen gaan vechten om de wereldtitel, dit werd al snel een enorm onrealistisch doel. Bij veel andere teams waren er grote onderlinge verschillen, maar bij Red Bull viel het enorm op.

Lastig te begrijpen

Mercedes-teambaas Toto Wolff zag dit jaar dat de verschillen tussen zijn coureurs soms ook enorm groot waren. In Abu Dhabi laat Wolff zich bij de internationale media uit over dit onderwerp: "Het is lastig om te begrijpen dat goede coureurs binnen verschillende teams zulke schommelingen laten zien in hun prestaties. We zagen dat dit weekend met Sainz en Leclerc bij Ferrari en we hebben het ook gezien bij George en Lewis. Eerder zagen we het ook bij McLaren. Maar, het meest duidelijke voorbeeld is het verschil tussen Verstappen en Perez."

Banden

Wolff denkt te weten waarom de onderlinge verschillen bij Red Bull zo groot zijn. De Oostenrijkse teambaas wijst op dit punt naar de banden: "Perez is echt niet een volle seconde langzamer dan Max, dus hoe komt dat? Ik denk persoonlijk dat dit puur en alleen te maken heeft met de bandengrip. Als je het voor elkaar krijgt om de banden in de sweet spot te krijgen, dan heb je vanaf het begin van het weekend een stabiele factor en kun je het maximale er uit halen."