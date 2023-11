Perez biedt publiekelijk zijn excuus aan na kritiek op stewards

Sergio Perez ontving gisteren twee straffen in Abu Dhabi. Tijdens de race kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden voor een moment met Lando Norris en na afloop kreeg hij een formele waarschuwing omdat hij de stewards had beledigd. Perez biedt nu zijn excuses aan voor die laatste zaak.

Het was na afloop van de race op het circuit van Yas Marina wel duidelijk dat Perez niet blij was met de beslissing van de stewards. Hij was van mening dat hij niets fout had gedaan in het duel met Lando Norris. De twee coureurs raakten elkaars banden en Norris moest door de uitloopzone rijden. De stewards gaven Perez een tijdstraf en na de finish was Perez over de boordradio zeer kritisch op de stewards.

Hij ontving voor zijn kritiek een formele waarschuwing. Uit de documenten van de FIA bleek dat Perez zijn excuses al had aangeboden. Op Instagram biedt hij nu ook publiekelijk zijn excuus aan: "Deze sport brengt het beste in ons naar boven en ook passie. Vandaag sprak ik met passie en adrenaline nadat ik mijn podiumplek was verloren. Het is soms moeilijk om altijd je radio live te horen, niet alle sporten hebben dat. Maar, ik moet de stewards meer respect geven. We moeten allemaal ons werk doen en ik respecteer het werk dat zij moeten doen onder zware druk."