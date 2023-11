Boze Perez wijst naar Norris: "Twee partijen nodig voor contact"

Sergio Perez sloot 2023 gisteren af met een tegenvallende Grand Prix. In Abu Dhabi kreeg de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur een tijdstraf voor een incident met Lando Norris. Perez was het niet eens met zijn straf en hij is eveneens van mening dat Norris ook schuld heeft.

Perez probeerde in de slotfase van de race Norris in te halen bij het ingaan van de eerste bocht na het lange rechte stuk. Dit ging echter niet naar wens, want de twee coureurs raakten elkaar. Hun voorbanden raakten elkaar en Norris moest door de uitloopzone rijden. De stewards wezen Perez als schuldige aan en hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Perez reageerde woest en hij mopperde op de stewards. Dit leverde hem een formele waarschuwing op.

Na afloop was in ieder geval duidelijk dat Perez het niet eens was met de straf. De Mexicaan wees ook naar Norris en hij sprak zich uit bij de internationale media: "Naar mijn mening was het echt 50/50. Lando heeft echter niets verloren, hij heeft zelfs tijd gewonnen. Uiteindelijk kwamen we met elkaar in contact, dat was nogal ongelukkig. Om contact te maken zijn er twee partijen nodig en Lando had daar ook enige verantwoordelijkheid in, want hij stuurde in alsof er niemand was. Ik zat volledig naast hem, hij sneed de bocht af en ik heb een straf."