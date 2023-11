Cynische Norris reageert op Perez-actie: "Hoogtepunt van mijn race"

Lando Norris kwam in de seizoensfinale in Abu Dhabi als vijfde over de streep. De Britse coureur was niet helemaal tevreden en na afloop reageerde hij vooral op het momentje met Sergio Perez. Het was wel duidelijk dat Norris niet zo blij was met het gedrag van zijn Red Bull-rivaal.

Norris en Perez waren in de slotfase met elkaar in gevecht. De Mexicaanse Red Bull-coureur probeerde zijn Britse collega in te halen, maar dat ging mis. Ze raakten elkaar met de voorbanden en Norris moest door de uitloopzone heen rijden. De stewards bekeken de zaak en ze besloten Perez een tijdstraf van vijf seconden te geven. De Mexicaan reageerde kwaad en hij was extreem kritisch op de stewards.

Norris vond de straf voor Perez wel terecht. De Britse coureur reageerde cynisch op de actie van Perez toen hij zich uitsprak voor de camera van Viaplay: "Dat was geweldig! Het hoogtepunt van de race. Ik had het eerlijk gezegd ook wel zien aankomen. Het is niets nieuws. Hij crasht wel vaker met andere coureurs. Ik had geen ruimte meer over, maar het had uiteindelijk ook geen invloed op mijn race. We hadden vandaag niet de snelheid om de coureurs voor ons te passeren."