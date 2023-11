Koele Wolff trots: "Het voelt alsof we vandaag hebben gewonnen"

Het team van Mercedes claimde in Abu Dhabi de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De Duitse renstal moest hiervoor de strijd aangaan met het team van Ferrari. Het werd een spannend duel op het circuit van Yas Marina en Toto Wolff stelt dat hij geen stress voelde.

Alle druk lag in deze strijd op de schouders van Ferrari-coureur Charles Leclerc en Mercedes-man George Russell. Aangezien hun teamgenoten vanuit het middenveld moesten komen, werd het een duel tussen hen twee. Het werd nooit echt spannend totdat Red Bull-coureur Sergio Perez in de slotfase een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Leclerc liet hem passeren in de hoop dat hij ver genoeg bij Russell kon weglopen, maar dat plannetje mislukte.

Stress

Mercedes-teambaas Toto Wolff is trots op het feit dat zijn team de tweede plaats in het constructeurskampioenschap wist veilig te stellen. In gesprek met Sky Sports bedankte hij George Russell: "Het was een geweldig gevecht voor de tweede plaats. George reed exceptioneel. Ik denk dat Charles zich sportief gedroeg aan het einde, want hij probeerde ons niet op te houden. Twee geweldige teams en twee geweldige vrienden hebben dit mogelijk gemaakt. Ik was niet gestrest hoor. Ik heb één keer stress gehad in mijn leven, dat was hier op deze plek een paar jaar geleden."

Racers

Wolff had vanzelfsprekend graag races gewonnen en Red Bull uitgedaagd, maar hij beseft zich dat dit het hoogst haalbare was. De Oostenrijkse teambaas is daar enorm dankbaar voor: "Uiteindelijk zijn we allemaal racers. Vandaag voelt het alsof we hebben gewonnen en dat is prachtig. We moeten hier heel blij mee zijn, maar als een racer wil je altijd meer. Maar, vandaag hebben we gewonnen."