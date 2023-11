Leclerc baalt toch: "Jammer dat het ons niet is gelukt"

Charles Leclerc sloot zijn seizoen af met de tweede plaats in Abu Dhabi. De Monegaskische Ferrari-coureur wilde zijn team de tweede plaats in het constructeurskampioenschap bezorgen en hij deed alles wat mogelijk was. Het lukte niet, maar hij was alsnog enorm trots op zichzelf én Ferrari.

Leclerc wist dat de strijd met Mercedes close zou gaan worden. Toen hij in de slotfase doorkreeg dat Red Bull-coureur Sergio Perez een tijdstraf had van vijf seconden, haalde hij een opvallend trucje uit. Leclerc liet Perez passeren in de hoop dat hij ver genoeg kon wegrijden en dat George Russell daardoor in de problemen zou komen. Dit lukte niet en Ferrari kwam net een klein beetje te kort in de strijd met Mercedes.

Truc

Na afloop van de Grand Prix was Leclerc redelijk tevreden met zijn resultaat. Hij baalde van de verloren constructeursstrijd, maar bij interviewer van dienst David Coulthard toonde hij zich trots: "Checo had een tijdstraf van vijf seconden dus moesten hem op een bepaalde manier helpen om voor George te eindigen. We probeerden het met de DRS en met de slipstream, maar jammer genoeg werkte het net niet."

Trots

Leclerc was trots op zijn team en dat deelde hij dan ook met Coulthard. Hij bedankte zijn Italiaanse werkgever en hij zwaaide naar de fans: "Aan de andere kant ben ik wel blij omdat er dit weekend niets was wat we beter hadden kunnen doen. Het was niet de verwachting dat wij het tweede team zouden zijn hier. We deden alles goed: de kwalificatie, de strategie, het is alleen jammer dat wij die tweede plaats bij de constructeurs niet hebben gepakt. Dat was het enige wat mij echt boeide dit weekend, jammer dat het niet is gelukt."