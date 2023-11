Verstappen emotioneel: "Laatste keer in de auto die mij dit heeft bezorgd"

Max Verstappen heeft zijn werkgever Red Bull Racing de zoveelste zege van het seizoen bezorgd. De Nederlandse wereldkampioen won zijn negentiende race van het jaar, brak een paar records en draaide een aantal donuts. Na afloop was hij trots op het seizoen en zijn prestaties.

Verstappen was dit seizoen oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Hij stond alleen in Singapore niet op het podium en verder klonk bijna elk weekend het Wilhelmus op de circuits. Ook in Abu Dhabi werd de wereld getrakteerd op het volkslied van Nederland. Verstappen reed weer eens een foutloze wedstrijd en niemand kon tippen aan hem, hij reed in de eerste ronde weg bij de rest van het veld en daarna zag hij zijn collega's alleen nog maar na de eerste reeks pitstops.

Emotioneel

Na afloop draaide hij een paar donuts, stapte hij vrolijk uit, ging hij op de foto met zijn team en daarna kreeg hij een microfoon in zijn hand gedrukt. Met een grote glimlach liep hij naar interviewer van dienst om zich nog één keer uit te spreken: "Dit was een geweldig seizoen, ik werd zelfs een beetje emotioneel in die laatste ronde. Ik zat voor het laatst in de auto die mij zoveel successen heeft bezorgd. Ik ben natuurlijk heel erg trots dat ik deze laatste race heb mogen winnen. Ik wil iedereen bij Red Bull bedanken, want het was een geweldig jaar. Het wordt moeilijk om dit te evenaren."

2024

Verstappen realiseert zich als geen ander dat het enorm moeilijk gaat worden om dit recordbrekende jaar ooit nog over te doen. Hij bedankte ook de fans alvorens hij alvast een klein beetje naar de toekomst keek: "We zijn hard aan het werk om ook voor volgend seizoen een competitieve auto te bouwen. Alle andere teams willen ons volgend jaar zeker gaan verslaan, maar wij zijn klaar voor die strijd. Nu gaan we genieten van dit jaar."