Trotse Russell bezorgt Mercedes tweede plaats: "Uitdagend seizoen"

George Russell sloot zijn lastige seizoen in Abu Dhabi af met een podiumplaats. De Britse Mercedes-coureur vocht vrijwel de hele race voor zijn positie en hij hielp zijn team ook nog eens aan de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Hij was daar enorm tevreden mee.

Russell begon de race op de tweede startrij, maar hij vocht zichzelf al snel weer terug naar het podium. In de slotfase kreeg hij echter ook te maken met Charles Leclerc en Sergio Perez. De Mexicaan haalde hem in, maar hij had een tijdstraf van vijf seconden. Ondanks een slimme truc van Leclerc, kon Perez niet ver genoeg uitlopen. Hierdoor mocht Russell naar het podium en werd de tweede plaats in het constructeurskampioenschap een feit.

Russell kende een lastig seizoen, maar hij was nu wel heel tevreden. De Brit glimde en hij mocht zich melden bij interviewer van dienst David Coulthard: "Deze prestatie betekent heel veel voor het team. Er zijn zoveel mensen in Brackley en Brixworth die hier hard voor hebben gewerkt. Het was een enorm uitdagend seizoen. Ik heb het team een paar keer laten vallen dit jaar, dus ik ben blij dat ik het team dit heb kunnen geven. Het was eventjes krap met Checo en ik dacht dat Charles mij zou gaan ophouden. Ik heb veel respect voor het feit dat hij het clean hield."