Zieke Ocon kritisch op de Formule 1: "Hier is het lichaam niet voor gemaakt"

Esteban Ocon noteerde gisteren in de kwalificatie op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi de twaalfde tijd. De Franse Alpine-coureur had het lastig. Ocon voelt zich hondsberoerd en hij denkt dat dit komt door de extreem lange kalender. Hij stelt dat het menselijk lichaam hier niet voor is gemaakt.

Ocon moest donderdag de mediadag in Abu Dhabi overslaan vanwege ziekte. Hij voelt zich niet goed en op advies van de medische mensen nam hij rust en kroop hij op vrijdag tijdens de tweede vrije training weer plaats achter het stuur van zijn Alpine-bolide. Maar, hij voelde zich nog steeds niet goed. Ocon worstelt nog steeds en ook tijdens de kwalificatie was het een zware opgave.

Na afloop van de kwalificatie wilde hij wel eventjes ingaan op zijn gezondheid. Ocon is zeer kritisch op de Formule 1 in gesprek met RaceFans: "Ik weet niet of dit komt door het tijdschema in Las Vegas, maar we hadden de zon vier dagen niet gezien. Het menselijk lichaam staat door veel factoren onder druk. Normaal gesproken word je ziek als je vanuit hier naar huis gaat. Nu is het één race meer dan vorig jaar. Het lichaam is daarvoor ontworpen, niet voor 23 of 24 races. Laten we eens kijken of we voor volgend jaar daar iets aan kunnen doen."