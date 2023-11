Norris kwaad op zichzelf: "Ik lever een shit job op zaterdagen"

Lando Norris sloot de kwalificatie op het circuit van Yas Marina af met de vijfde tijd. De Britse McLaren-coureur was bezig met een geweldig rondje totdat hij een klein foutje maakte. Norris baalde van zichzelf en hij is van mening dat dat hij een 'shit job' leverde.

Norris leek de gehele kwalificatie mee te doen om de pole position. De Britse coureur kon de tijden van Max Verstappen bijhouden, maar in het allesbeslissende rondje in Q3 leek hij zomaar eens sneller te kunnen zijn dan Verstappen. Norris maakte echter een klein slippertje waardoor hij veel tijd verloor. De eerste startrij raakte hierdoor uit zicht en hij moest genoegen nemen met de vijfde tijd.

Frustrerend

Norris was na afloop woest op zichzelf. Hij was ontevreden en dat stak hij ook niet onder stoelen of banken. De teleurstelling was groot en bij Motorsport.com sprak hij zich uit: "Ik ben oké, maar door een fout in de kwalificatie verloor ik een positie en dat is frustrerend. Wat ook frustrerend is, is dat ik op dit moment enorm veel fouten maak op zaterdag. Alle rondjes waren heel goed. Mijn ronde in Q1 was goed en die in Q2 ook. Ook de eerste ronde in Q3 was goed, maar daardoor maakte ik een klein foutje."

Shit job

Norris stelt dat hij door zijn foutje vier tienden verloor. Het zit diep bij hem en hij weet niet wat er precies aan de hand was in het laatste gedeelte van de kwalificatie: "Ik heb geen idee wat er gebeurde, dit is het hele weekend nog niet gebeurd. Het is gewoon frustrerend dat ik een shit job lever op zaterdag. Ja, het ronde had zonder een foutje honderd procent voor de eerste startrij gezorgd. Dat is nu niet gebeurd, dus het maakt allemaal niets meer uit."