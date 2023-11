Verstappen lacht om Marko: "Nooit tegen mij wedden!"

Max Verstappen pakte vandaag in Abu Dhabi alweer zijn twaalfde pole position van het seizoen. De Nederlander was zeer snel op het circuit van Yas Marina en na een teleurstellende derde vrije training zag niemand dit aankomend. Helmut Marko had gewed dat Verstappen niet op de eerste startrij terecht zou komen en Verstappen kan daar om lachen.

Na afloop gaf Verstappen ook eerlijk toe dat het in de kwalificatie beter ging dat in de vrije trainingen. De Nederlander kon wel lachen om de situatie. Direct na zijn snelle ronde werd hij door zijn team geconfronteerd met de verloren weddenschap van Helmut Marko. De teamadviseur had met teambaas Christian Horner een weddenschap afgesloten van 500 euro, Verstappen zorgde dus voor een kleine schuld van Marko.

Shitbox

Verstappen meldde zich na afloop voor de camera van zijn landgenoten van Viaplay. Hij vertelde daar dat zijn team de auto een beetje had aangepast waardoor ze een betere balans wisten te vinden tussen de langzame en snelle bochten. Verstappen legt lachend uit waarom hij zijn excuses aanbood aan zijn team: "Ik had de auto een shitbox genoemd in de derde training! Als het zo is, dan is het zo. Dat kan ook weer heel snel worden aangepast en dat zag je ook. Nu was het weer normaal."

Weddenschap

Ook de weddenschap tussen Marko en Horner zorgde voor een grote lach op het gezicht van Verstappen. De regerend wereldkampioen legt uit dat die twee wel vaker een wedje aangaan: "Voor de lol doen ze soms weddenschappen. Ik denk dat Helmut gewoon niet had verwacht dat ik op de eerste startrij zou staan! Daar leert hij ook weer van, je moet nooit tegen mij wedden! Je moet altijd vóór mij wedden!"