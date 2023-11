’Ricciardo wil klok stilzetten bij lange rode vlag in trainingen’

De tweede vrije training in Abu Dhabi was gisteren een enorme chaos. Door een tweetal rode vlaggen werd er amper gereden in de sessie. De klok blijft gewoon doortikken en daar begint steeds meer kritiek op te komen. Volgens Daniel Ricciardo moet er serieus worden nagedacht over het stilzetten van de tijd.

Aangezien veel coureurs hun auto in de eerste training hadden afgestaan aan een rookie, was het belangrijk om meters te maken in VT2. Al vroeg in de training parkeerde Carlos Sainz zijn Ferrari in de muur en lag de sessie vanwege reparatiewerkzaamheden bijna een half uur stil. Enkele minuten na de herstart werd de sessie weer stilgelegd omdat Nico Hülkenberg de vangrail had geraakt.

Klok stilzetten

De overige coureurs konden daardoor amper meters maken op het circuit van Yas Marina. Volgens Daniel Ricciardo moet er nagedacht worden over een regelwijziging. Aan Motorsport.com laat Ricciardo weten dat de klok misschien maar moet worden stilgezet bij een rode vlag: "Volgens mij is dit al heel erg lang het geval. Als er niets anders achter de Formule 1-sessie zit, dan zou het fijn zijn als ze de klok stilzetten."

Rookies

Ricciardo leeft vooral mee met de coureurs die de eerste training hadden overgeslagen. Volgens de Australische AlphaTauri-coureur is dat al een goede reden voor een nieuwe regel: "Ze kijken dus tegen een training aan met vijf ronden ofzo. Het zou dus mooi zijn als we die tijd een beetje terug zouden kunnen krijgen. Misschien is dat iets wat we tijdens de drivers' briefing kunnen bespreken. Misschien kunnen we mee regels veranderen!"