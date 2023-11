Norris barst van het vertrouwen: "De kwalificatie wordt leuk"

Niet veel coureurs waren tevreden met de vrijdag in Abu Dhabi. Veel van hen moesten hun auto in de eerste vrije training afstaan aan een rookie en de tweede training werd verstoord door twee rode vlaggen. Lando Norris was wel tevreden en hij heeft veel zelfvertrouwen.

Norris moest in de eerste vrije training plaatsmaken voor IndyCar-coureur Patricio O'Ward. De Mexicaan kende een keurige sessie, maar in de tweede training ging het pas echt beginnen voor het team van McLaren. Met de juiste omstandigheden en Norris weer achter het stuur, moesten er meters worden gemaakt. Maar, door de twee rode vlaggen werd er amper gereden. Norris noteerde een goede snelle ronde die goed genoeg was voor de tweede tijd.

Sterk

Norris was in zijn sas met zijn resultaat in de tweede vrije training op het circuit van Yas Marina. De Britse McLaren-coureur sprak zich hierover uit in gesprek met de internationale media: "Het was een sterke sessie. Natuurlijk was het heel erg chaotisch, maar de rondjes die we konden rijden voelden goed aan. Ik hoopte op een vrijdag als deze, zeker ook omdat ik de eerste vrije training moest overslaan. Het zat heel dichtbij elkaar."

Kwalificatie

Norris denkt dat de verstoorde vrijdag voor een zeer leuke kwalificatie kan gaan zorgen. Hij heeft er veel zin in en hij verwacht ook een goede sessie voor hemzelf: "De kwalificatie gaat zeker een leuke sessie worden. Eén of twee tienden langzamer en je verliest zomaar vijf of zes posities. Wij gaan proberen om vanavond een paar kleine verbeteringen door te voeren, want dat kan hier een groot verschil maken. Onze positie is goed."