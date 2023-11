Perez niet tevreden met rommelige training: "Dit was geen makkelijke dag"

De vrijdag in Abu Dhabi was een zeer bijzondere voor Sergio Perez. De Red Bull Racing-coureur moest in de eerste training zijn auto afstaan aan Isack Hadjar en in de tweede vrije training kon hij door de rode vlaggen maar zeer weinig meters maken. Hij was dan ook niet helemaal tevreden.

Aangezien Red Bull Racing nog niet had voldaan aan het aantal rookie-trainingen, moesten Perez en zijn teamgenoot Max Verstappen de eerste vrije training overslaan. Met Hadjar en Formule E-kampioen Jake Dennis achter het stuur werkte Red Bull een rustige eerste vrije training af. In de tweede training wilde Perez veel meters gaan maken, maar door twee rode vlaggen konden de coureurs amper meters maken.

Perez reed zestien rondjes en hij noteerde uiteindelijk de vijfde tijd. Dat is op het eerste gezicht geen slecht resultaat, maar Perez was er niet tevreden mee. De Mexicaan kijkt bij F1 TV naar het gedrag van zijn auto: "We moesten een aantal trucjes uitproberen. Ik had in eerste instantie een beetje last van mijn voorkant, maar we konden niet zoveel rondjes rijden. Vooral niet op de mediums. Tijdens mijn softrun had ik veel last van verkeer, want veel coureurs waren hun high fuel run aan het doen. Dus het was geen makkelijke dag."