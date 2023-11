Verstappen heeft niets geleerd: "De balans was niet goed"

Max Verstappen kwam vandaag slechts in één training in actie in Abu Dhabi. In de eerste training nam rookie Jake Dennis plaats in zijn auto en in de tweede training reed Verstappen slechts de derde tijd. Deze sessie werd verstoord door twee rode vlaggen en Verstappen heeft dan ook niet veel geleerd.

Verstappen kende een rustig begin van zijn dag in Abu Dhabi. Aangezien Red Bull Racing nog moest voldoen aan de rookie-trainingen kwamen niet Verstappen en Sergio Perez in actie in VT1, maar Formule E-kampioen Dennis en Isack Hadjar. In de tweede training nam Verstappen wel weer plaats in zijn auto, maar door crashes van Carlos Sainz en Nico Hülkenberg was er amper tijd om echt een programma af te draaien.

Balans

Verstappen baalde dan ook van de training. De Nederlandse regerend wereldkampioen had op meer gehoopt en hij spreekt zich uit bij Verstappen.com: "Ik heb niet veel geleerd vandaag. De balans van de auto was niet goed. We hadden veel onderstuur en de auto sprong vaak weg. Ik had niet verwacht om er zo ver achter te zitten. Dat is voor ons een vraagteken. We waren nog steeds derde, dus dat is niet zo slecht, maar qua balans moet het echt een stuk beter."

Pitlane

Verstappen reed de derde tijd, maar hij speelde wel een hoofdrol in de tweede training. Hij duwde zich namelijk langs meerdere auto's bij het uitrijden van de pitlane bij de herstart: "Ze moeten aan de kant. Ze rijden daar allemaal heel langzaam en ik wil gewoon naar buiten, want we hebben weinig tijd. Ze blijven in het midden van de weg rijden en als ik er voorbij wil, dan snijden ze mij af."